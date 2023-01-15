Блинкен: Военно-техническое сотрудничество Ирана и России вызывает опасения

Шеф американской дипломатии рассказал о своих контактах на пресс-конференции в Иерусалиме, где он находится с официальным визитом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.

По его словам, стороны обсудили "углубление сотрудничества с целью противостояния и противодействия дестабилизирующим действиям" со стороны Ирана. Блинкен утверждает, что обсуждал с представителями израильских властей "укрепляющиеся связи Тегерана с Москвой и современное вооружение, которым они обмениваются", а также "важность предоставления поддержки для удовлетворения всех потребностей Украины - гуманитарных, экономических, в области безопасности".

Военно-техническое сотрудничество Ирана и РФ вызывает серьезное беспокойство как у США, так и у Израиля, подчеркнул госсекретарь.

По его словам, не только Иран якобы "предоставляет передовую военную технику России", но Россия якобы "делает то же самое в отношении Ирана".

"И это, конечно же, действительно беспокоит и нас, и Израиль", - сказал Блинкен.