Байден обсудит с Зеленским поставки оружия
Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках вооружений.
"Мы собираемся поговорить", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к новым просьбам Зеленского о поставках оружия, в том числе западных истребителей и ракет с большой дальностью действия.
Слова Байдена журналистам приводит агентство France-Presse.
В понедельник Байден заявил, что США не собираются передавать Украине истребители F-16, которые просит Киев в последние дни. Украинские власти также просили ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км.