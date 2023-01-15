С миру по нитке: у Трампа нет денег на предвыборную кампанию

Экс-президент США Дональд Трамп испытывает проблемы со сбором средств на новую предвыборную кампанию, сообщает телеканал NBC.

По его сведениям, за последние 1,5 месяца команде Трампа удалось собрать $9,5 млн. На эти показатели, указывает телеканал, повлияли промежуточные выборы в США, а также отсутствие политика в соцсети Facebook, которая была главной платформой по привлечению средств в 2016 году, когда республиканец выдвигал свою кандидатуру на пост главы американской администрации в первый раз.

Возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram Трамп был лишен в последние недели пребывания на посту президента. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов.