Лавров и Байрамов обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана
Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД РФ.
"Министры продолжили обсуждение путей урегулирования ситуации вокруг Лачинской дороги. Акцентирована важность возобновления ритмичной работы по всем трекам азербайджано-армянской нормализации на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами", - отмечается в сообщении ведомства.