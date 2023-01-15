Иран вычислил производителя атаковавших Исфахан дронов

«Благодаря анализу компонентов кузова, двигателей, системы питания и навигации этого дрона и их сопоставлению с существующими образцами был точно определен его производитель», - говорится в сообщении агентства.

Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности Ирана.

При этом производитель аппаратов в сообщении не назван.

В ночь на 29 января Минобороны Ирана сообщило об атаке трех беспилотников на один из производственных военных комплексов в Исфахане. Как утверждало ведомство, два из них были сбиты. Военные назвали удар неудавшимся: по их словам, атака привела лишь к незначительным повреждениям крыши цеха. Взрывы также произошли еще на нескольких иранских заводах, которые связывают с оборонным комплексом страны.

Официальные лица Ирана взрывы в Исфахане почти не комментировали.