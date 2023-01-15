Массовая забастовка во Франции: поезда не ходят, школы не работают
Не менее полумиллиона протестующих вышли на улицы городов по всей Франции в знак протеста планов повышения пенсионного возраста, сообщает BBC.
Это уже вторая массовая забастовка за месяц. 19 января протестовать против повышения пенсионного возраста во Франции вышли на улицы 1,1 млн человек - самая массовая демонстрация со времен пенсионной реформы Саркози в 2010 году, когда пенсионный возраст подняли с 60 до 62 лет.
Президент Эммануэль Макрон предлагает повысить пенсионный форум еще на два года - с 62 до 64 лет. В противном случае, по расчетам правительства, пенсионный фонд не сможет содержать растущее число пенсионеров в стране.
Восемь крупных профсоюзов объявили по всей стране забастовки - не работают около половины учителей начальных школ и детских садов, примерно 75% рабочих нефтеперерабатыващих заводов, энергетики, работающие на тепловых и атомных электростанциях, в результате чего производство электроэнергии во Франции, по данным крупнейшей генерирующей компании EDF, упало на 4,5%.
Бастуют и сотрудники общественного радио - там крутят музыку вместо новостей.
Забастовки вызвали проблемы с транспортом: автобусы, поезда и трамваи в городах от Парижа до Ниццы ходят с серьезными перебоями, нарушено движение скоростных поездов внутри страны - ходит только каждый третий.
Air France заявила, что каждый десятый рейс на короткие и средние расстояния будет отменен, уверив, впрочем, что это не коснется дальних рейсов.
Нарушена и работа парижского метро, сообщается, что там нормально работают только две линии, обслуживаемые автоматическими поездами без машинистов, а на платформах большие скопления людей, пытающихся уехать.
Опросы показывают, что до двух третей избирателей выступают против пенсионной реформы Макрона.