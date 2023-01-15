Жертвами иранского правосудия стали Аятияз Хагиги и его невеста Амира Мохаммад Ахмади. Двадцатилетние молодые люди были арестованы в ноябре, когда видео их танца облетело иранские соцсети.

Башня Азади была построена в 1971 году в ознаменование 2500-летия иранской государственности, является одной из главных тегеранских примечательностей и не представляет собой сакрального объекта для исламского режима. Тем не менее жениха и невесту обвинили в «поощрении разврата и публичной проституции, а также в «собрании с целью разрушения национальной безопасности».

Дело все в том, что «дореволюционная» башня как раз символизирует сопротивление режиму аятолл, она даже называлась раньше «башней шаха», да и нынешнее название «башня Свободы» будто на что-то намекает.

Арестованная девушка была, вопреки строгим запретам, без шарфа на голове, да еще танцевала на улице, чего делать нельзя, да еще с мужчиной, это вообще за гранью устанавливаемых властью приличий. Все эти «чудовищные» нарушения привели к строгому наказанию: по десять с половиной лет тюрьмы каждому, запрет на выезд из страны и на пользование интернетом.

Приговор был оглашен на фоне расправ с протестующими, которые десятками тысяч вышли на улицы иранских городов после гибели в сентябре Махсы Амини, избитой в полицейском участке за появление на улице без головного платка. В крамольном танце Аятиз в какой-то момент поднимает Амиру над головой, и ее волосы красиво развевает ветер. Совершенно очевидные всем и немыслимые для религиозных фанатиков дерзость и свободомыслие.

За участие в протестах, которые начались в сентябре, по данным ООН, арестовано почти 15 тысяч человек, по меньшей мере сто приговорены к смертной казни. Можно себе только представить, как молодые люди, прежде всего в крупных городах Ирана, ненавидят режим, готовый сажать и убивать за любые проявления человеческих чувств.