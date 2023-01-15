Полет фантазии: в России предложили заменить памятник Лесе Украинке «орлами» Кадырова или Пригожина

В Госдуме России выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники.

Такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью СМИ. Он раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чествуют память о погибших в ракетном теракте в Днепре.

«Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть живым?», - сказал он.