Полет фантазии: в России предложили заменить памятник Лесе Украинке «орлами» Кадырова или Пригожина
В Госдуме России выдвинули идею присвоить украинской поэтессе Лесе Украинке статус иноагента, а также снести все ее памятники.
Такую инициативу озвучил российский депутат Андрей Гурулев в интервью СМИ. Он раскритиковал возложение цветов и детских игрушек к памятнику поэтессы на Украинском бульваре, где чествуют память о погибших в ракетном теракте в Днепре.
«Это настоящий иноагент. Родилась и жила в Российской Империи, а относилась к России, скажем прямо, плохо. В законе же нигде не говорится, что иноагент обязательно должен быть живым?», - сказал он.
По мнению депутата, в РФ есть много своих «орлов», которыми можно заменить памятник поэтессы.
«Вон, сколько у нас классных ребят у Пригожина и Кадырова. Орлы! Можно сделать памятник кому-то, кто особо отличился, скажем, в Соледаре. А можно вообще композицию: Пригожин и несколько его бойцов... Главное – полет патриотической фантазии», - подытожил он.
Памятник Лесе Украинке установили в Москве в 2006 году в рамках мероприятий, посвященных Дню города на Украинском бульваре. Памятник представляет собой высокую бронзовую скульптуру поэтессы.