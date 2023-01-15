Названа дата проведения первых межправконсультаций Украина – ЕК
Первые в истории межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией состоятся уже на этой неделе, 2 февраля.
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Уже на этой неделе состоятся два важнейших события в сфере европейской интеграции Украины. Во-первых, 2 февраля состоятся первые в нашей истории межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией. Во-вторых, уже 3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС", – сказал он.
Премьер отметил, что Украина от саммита, в первую очередь, ожидает промежуточной положительной оценки евроинтеграционных усилий.
"Мы хотим сформировать детальную дорожную карту, как максимально быстро и успешно пройти евроинтеграционный путь – от оценки работы, которую мы провели после получения статуса кандидата, до начала предметных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", - заявил Шмыгаль.
Кроме того, в повестке дня саммита Украина-ЕС будут вопросы секторальной интеграции украинской экономики в европейское пространство. В частности, важным является получение долгосрочного доступа всех украинских товаров к рынку ЕС без квот и пошлин.
"Также мы надеемся на прогресс в вопросе присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и в присоединении к Единому роуминговому пространству. В повестке дня остается и вопрос "промышленного безвиза", - отметил он.
Шмыгаль также заявил, что важны также дискуссии о финансовой помощи Украине для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и поврежденного жилья.