Названа дата проведения первых межправконсультаций Украина – ЕК

Первые в истории межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией состоятся уже на этой неделе, 2 февраля.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже на этой неделе состоятся два важнейших события в сфере европейской интеграции Украины. Во-первых, 2 февраля состоятся первые в нашей истории межправительственные консультации между правительством Украины и Европейской комиссией. Во-вторых, уже 3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС", – сказал он.