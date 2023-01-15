Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий ДСНВ

Соединенные Штаты считают, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече для обсуждения соблюдения договора.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, направленный Конгрессу США.

Согласно докладу, из-за отсутствия инспекций стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.