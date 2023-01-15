Вашингтон обвинил Москву в нарушении условий ДСНВ
Соединенные Штаты считают, что Россия нарушила условия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заблокировав американские инспекции и отказав Вашингтону во встрече для обсуждения соблюдения договора.
Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Госдепартамента США, направленный Конгрессу США.
Согласно докладу, из-за отсутствия инспекций стало сложнее проверять количество боеголовок, развернутых Россией в рамках соглашения.
"Есть четкий путь к восстановлению режима соблюдения (договора), и мы по-прежнему высоко ценим этот договор", - отметил высокопоставленный представитель Госдепа.
"Оба эти случая несоблюдения легко устранимы", - добавил он.
В то же время представитель Госдепа сообщил, что Россия заявляет о том, что продолжает поддерживать договор. В сентябре Россия уведомила США о наличии у нее 1 549 боеголовок, утверждает внешнеполитическое ведомство. При этом в Госдепартаменте отметили, что даже если Москва откажется от ДСНВ, то значительных изменений в количестве боеголовок не произойдет.