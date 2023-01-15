36 аварий на проспекте Гейдара Алиева

Как сообщил haqqin.az исполняющий обязанности завотделом Государственной дорожной полиции страны Араз Аскерли , в топ самых аварийных дорог столицы входят проспект Зии Буниятова - 27 ДТП, проспект Гара Гараева – 14 аварий, проспект Азадлыг – 6 аварий, проспект Бабека 11 ДТП, проспект Фаталихан Хойского - 11 аварий и т.д.

Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими в 2022 году зарегистрировано на проспекте Гейдара Алиева – 36 аварий (20 погибших и 23 пострадавших).

Всего в прошлом году на столичных дорогах произошло 437 ДТП, в которых погибло 188, пострадало 355 человек. Это на 77 аварий, 23 погибших и 58 пострадавших меньше, чем в 2021 году.

Аскерли отметил, что главными причинами дорожно-транспортных происшествий становятся превышение скорости, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции между машинами, выезд автомобиля на встречную полосу, нарушение правил проезда через пешеходные переходы и пр.

Более 85% всех ДТП приходится на темное время суток.