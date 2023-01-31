В Баку судят политолога-мошенника

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу Джебраила Фарзалиева, экс-советника по международным связям председателя Исследовательского центра международных отношений.

Как сообщает haqqın.az, в ходе заседания под руководством судьи Фарида Намазова были уточнены анкетные данные обвиняемого. Адвокат обвиняемого представил несколько ходатайств. Одно из них было связано с возвращением уголовного дела на стадию предварительного расследования.

Суд ходатайство не удовлетворил. Подготовительное заседание продолжится 14 февраля.

Дж.Фарзалиев обвиняется в присвоении 527 тысяч манатов. Ему предъявлено обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана. Суд заключил Фарзалиева под стражу.

Отметим, что Фарзалиев был членом Союза молодежи. Он также осуществлял деятельность в качестве политолога. В 2018 году стал победителем 8-го грантового конкурса, проведенного при финансовой поддержке Фонда молодежи.