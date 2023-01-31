МИД Литвы призвал все страны Европы выслать послов России

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские страны могли бы выслать российских послов, как это сделали страны Балтии.

"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцида", - заявил Ландсбергис на пресс-конференции в Риге, где во вторник прошла встреча глав МИД стран Балтии и Польши, сообщает BBC.