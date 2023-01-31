МИД Литвы призвал все страны Европы выслать послов России
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские страны могли бы выслать российских послов, как это сделали страны Балтии.
"В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла. В большинстве случаев это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий пропаганду геноцида", - заявил Ландсбергис на пресс-конференции в Риге, где во вторник прошла встреча глав МИД стран Балтии и Польши, сообщает BBC.
Литва понизила уровень дипломатических отношений и выслала российского посла еще в апреле прошлого года.
В этом январе Эстония предписала российскому посольству резко сократить численность персонала, Россия в ответ заявила, что высылает эстонского посла. Эстония в ответ сделала то же с российским.
Спустя несколько дней Латвия объявила, что в знак солидарности с Литвой и Эстонией тоже высылает российского посла - он должен покинуть страну до 24 февраля.