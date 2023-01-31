Российская прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для Невзорова

На сегодняшнем заседании представитель прокуратуры потребовал приговорить журналиста к 9 годам лишения свободы и запретить ему публиковаться в интернете на 4 года.

В Басманном суде Москвы идет разбирательство по уголовному делу российского журналиста Александра Невзорова, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии.

Столько же просило обвинение для бывшего московского муниципального депутата Ильи Яшина, которого в результате отправили в колонию на 8,5 лет.

В отличие от Яшина, у Невзорова мало шансов уехать в места лишения свободы. Журналист, гастролировавший в Израиле в тот момент, когда на него завели уголовное дело, в Россию не вернулся. Сейчас он находится за границей и свое местоположение не раскрывает. В июне стало известно, что он получил украинское гражданство.

Российские власти обвиняют Невзорова в публикациях якобы "заведомо ложной информации" об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче. 22 апреля Минюст РФ включил Невзорова в реестр "иноагентов". В начале мая МВД РФ объявило журналиста в розыск.

Невзоров пока не комментировал требование прокуратуры "закрыть" его на 9 лет. Приговор огласят завтра, 1 февраля.