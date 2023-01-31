Германия опередила Россию по числу туристов в Турции

В январе-декабре Турцию посетили 5,6 млн немцев, рост составил 12,74% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, россияне заняли 2-е место (5,2 млн, + 11,74%), на 3-м месте находятся подданные Великобритании (3,3 млн, + 7,56%), сообщает Sozcu.

В 2022 году Турцию посетило больше граждан Германии, чем России.

Россия впервые за 6 лет уступила лидерство Германии.

В декабре 2022 года в Турции на первом месте были туристы из России – 287 тыс. 413 человек (11,98%), на 2-м месте болгары - 260 тыс. 676 человек (10,86%), немцы заняли 3-е место по числу туристов - 197 тыс. 809 человек (8,24%).

В январе-сентябре 2022 года лидерами по туризму были немцы (4,5 млн), затем следовали россияне (3,9 млн) и британцы (2,8 млн), сообщает Anadolu.

Доходы от туризма в Турции в 2022 году выросли на 53,4% по сравнению с предыдущим годом и достигли $46,3 млрд.