Кадыров вновь угрожает сжегшему Коран датскому радикалу видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает угрожать лидеру датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмусу Палудану, который проводил так называемые акции по сжиганию Корана.
На этот раз Кадыров выложил в Telegram-канале видео, где дети в мечети читают речь на арабском, а половина экрана занята графикой, где изображен горящий в огне Палудан.
Ранее Кадыров назвал Палудана «безродной личностью», «трусом», «датским выродком» и «религиозным террористом».