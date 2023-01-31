Как сообщает корреспондент haqqın.az, представитель районной исполнительной власти Пярвиз Ибрагимов, выступивший в качестве свидетеля, рассказал о хищениях, с которыми столкнулся лично во время «правления» Мамедова в районе. По словам свидетеля, он по поручению последнего подписал документ о предоставлении дров на 1 587 манатов детскому дому-яслям №6, но дрова так и не дошли до места назначения.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова. Его обвиняют в отмывании денег, превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном размере.

Допросили и бывшего начальника управления статистики Шамкирского района Пярвина Гезалова, которого чаще всего упоминали в связи с эпизодом со сбором денег при переписи населения. Гезалов подтвердил показания, данные следствию, рассказав, как были собраны и переданы Мамедову 40 тысяч манатов.

Последним допросили Эльшана Гулиева, работавшего представителем Шамкирского городского административно-территориального округа - по эпизоду хищения денег, выделенных на благоустройство садов.

Свидетели вновь рассказали, как собирались деньги во время проведения переписи населения. Собранные средства передавались Пярвину Гезалову. Гезалов, в свою очередь, отдавал деньги помощнику Мамедова - Гудрату Алиеву, тот - своему шефу. Мамедов этого также не отрицал.

Напомним, Алимпашу Мамедова в апреле 2021 года арестовала Служба государственной безопасности. Экс-глава Шамкира был привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Кроме того, у бывшего главы Шамкира изъяли имущество на 10 миллионов манатов.