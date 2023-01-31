Австралия ввела санкции против высокопоставленных военных Ирана
Австралия ввела санкции в отношении высокопоставленных военных Ирана, говорится на сайте правительства страны.
В Федеральном реестре законодательства правительства Австралии появилась информация о том, что в санкционные списки внесен главком Сухопутных войск Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави.
Кроме того, санкции охватывают еще 15 высокопоставленных военнослужащих и чиновников Ирана.
Отдельно в санкционном списке значится народное ополчение «Басидж».