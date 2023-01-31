Глава Пенитенциарной службы Нахчывана арестован

Арестован начальник Пенитенциарной службы Нахчывана генерал-майор юстиции Тофиг Гасанов.

Он подозревался в растрате и получении взяток в особо крупных размерах с использованием служебного положения.

Гасанов задержан по уголовному делу, расследование которого продолжается в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана. 

Ходатайство следственного органа об избрании в отношении него меры пресечения направлено в Сабаильский районный суд.

Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Гасанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.