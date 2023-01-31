Белый дом ответил Москве
Соединенные Штаты считают необоснованными заявления России о работе американских биолабораторий в Украине.
Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы отвечали на эти нелепые и необоснованные заявления россиян много месяцев назад. Нет никакого оружия, нет никакого биологического оружия, нет лабораторий. Не проводится никакой работы по производству биологического оружия Соединенными Штатами или вместе с Украиной в Украине", - сказал он.