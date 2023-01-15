Акция протеста азербайджанских экоактивистов и молодых волонтеров на дороге Лачин-Ханкенди с требованием прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли» продолжается даже ночью.

Ее участники, несмотря на морозную погоду, в настоящее время находятся на дороге Лачин - Ханкенди.

Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках, требуя прекратить экологический терроризм.