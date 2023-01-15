Блинкен обсудит в Китае Украину

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время предстоящего визита в Китай намерен обсудить с руководством КНР вопросы, касающиеся возобновления работы ряда двусторонних механизмов, а также ситуацию вокруг Украины.

По его словам, во время этой поездки "большое внимание" будет уделяться "итогам встречи" президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

"Одним из итогов было то, что лидеры договорились о встрече их помощников, чтобы понять, есть ли какие-либо двусторонние механизмы, которые могут быть восстановлены или активизированы", - пояснил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Блинкен намерен в консультациях с китайской стороной затронуть "много других вопросов".

По словам Кирби, война в Украине будет "среди этих вопросов".