Генпрокурор Нью-Йорка требует наказать Трампа

В сентябре прошлого года прокурор обвинила Трампа в причастности к схеме манипулирования стоимостью его активов, созданной с целью побудить банки и страховщиков предоставлять лучшие условия.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс попросила суд привлечь к ответственности бывшего президента США Дональда Трампа, его взрослых детей, компанию Trump Organization и их адвокатов из-за их ложных, по ее мнению, ответов на ее иски на сумму $250 млн, сообщает Reuters.

26 января подсудимые подали формальные ответы, в которых, как часто бывает в подобных судебных процессах, они отрицали обвинения или заявляли об отсутствии достаточной информации. В письме судье, рассматривающему дело, Джеймс указала, что многие ответы были "явно ложными".

Ранее в январе суд в Нью-Йорке обязал Trump Organization выплатить $1,6 млн в виде штрафов по делу о финансовых махинациях.

В июле 2021 года Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, причастности к мошенничеству, хищению имущества и подделке документов. Компании, в частности, инкриминировалось искусственное завышение стоимости ее активов с целью получения кредитов. Руководство компании не признавало вину. В декабре прошлого года суд присяжных нью-йоркского района Манхэттен признал компанию виновной.

Трамп отвергает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования охотой на ведьм, инициированной демократами.