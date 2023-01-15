ОПЕК+ обсудит план добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения ОПЕК+ соберется в среду в формате видеоконференции, чтобы оценить текущую ситуацию на нефтяном рынке и обсудить дальнейший план по добыче нефти.

В этот раз состоится только заседание министерского мониторинга альянса, куда входят 8 стран из 23, участвующих в соглашении ОПЕК+. Это Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Общая министерская встреча пока запланирована на 4 июня 2023 года. Однако мониторинговый комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время.