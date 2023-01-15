Зеленский: Оккупант должен потерять последнюю надежду на агрессию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что усилия Киева направляются на то, чтобы России не удалась попытка реванша.
«Провел сегодня, как и каждый день, несколько совещаний с военными, с руководством разведки. Детально отрабатываем ситуацию на основных оперативных направлениях и в перспективе то, к чему готовится оккупант и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша», - сказал он в видеообращении во вторник.
«Мы направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и долгий мир», - сказал Зеленский.