Норвегия выделит миллиарды Украине

Ожидается, что в рамках программы, рассчитанной на 5 лет, Украине будут выделены значительные средства в размере миллиардов норвежских крон. При этом в 2023 году общая сумма помощи будет разделена поровну на военную и гражданскую поддержку.

Также Норвегия планирует выделить грант на преодоление последствий полномасштабной российской агрессии в странах юга, в первую очередь на преодоление высоких цен на электричество и продовольствие.

Конкретная сумма средств, которые планируется выделить в рамках программы, пока не указывается, однако подчеркивается, что поддержка Украины будет исключительной в плане размера и продолжительности.

Ожидается, что утверждение программы поможет Норвегии достичь установленной правительством цели расходов в 1% ВВП на помощь в 2023 году.