США готовятся к годовщине войны в Украине

"Вы обязательно услышите больше от нас в связи с годовщиной, я не хочу забегать слишком далеко вперед, но можно с уверенностью предположить, что администрация США будет говорить в годовщину о нескольких моментах. Во-первых, о поддержке, которую мы оказывали сами и о том, что мы помогли миру выступить в поддержку Украины", - сказал он.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Администрация Соединенных Штатов намерена подтвердить, что Запад продолжит предоставлять Украине необходимую помощь в предстоящую годовщину начала войны в Украине.

По словам Кирби, американские власти укажут на "важность продолжать эту поддержку" в связи с обстановкой на поле боя, чтобы "убедиться, что Украина готова не только эффективнее защищаться, когда погода станет лучше, но и перейти в наступление, где и когда это будет необходимо".

"Я думаю, что вы также услышите от нас о том, как важна эта поддержка, как важно продолжать эту поддержку", - добавил он.

Американские власти, отметил Кирби, также будут утверждать, что Россия не достигла своих стратегических целей в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы годовщины вообще не было. Я имею в виду, чтобы боевые действия завершились. Но очевидно, что это весьма маловероятно", - сказал Кирби.