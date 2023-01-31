Дмитрий Рой, автор haqqin.az 06:19

Чем ближе выборы в Турции, тем американские и европейские СМИ настойчивее и последовательнее увеличивают количество скандальных публикаций и заголовков против этой страны и ее президента Эрдогана. Время перед выборами в любой стране, за исключением, пожалуй, России и еще парочки государств, трудно назвать спокойным. Информационное поле начинает бить ключом – и, преимущественно, по голове избирателя. Сплошные интриги, скандалы, расследования – словом, всего хватает.

Вот и накануне парламентских и президентских выборов в Турции резко оживились западные СМИ. За достаточно короткий период такие акулы пера как Foreign Policy, The Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg, The Washington Post и немецкий журнал STERN сделали традицией очернять Турцию и президента Эрдогана. Публикуя неполные, искаженные и ложные новости, а то и просто материалы, содержащие черную пропаганду и манипуляции. Достаточно привести некоторые недавние заголовки этих изданий: «Эрдоган создает войны, чтобы остаться у власти», «Конец турецкой демократии», «Турция на грани диктатуры», «Эрдоган-поджигатель», «Эрдоган устраняет оппозицию, контролируя судебную власть», «Эрдоган сфальсифицирует всеобщие выборы и вновь придет к власти». Словом, «черная легенда о диктаторе Эрдогане» формируется ударными, не побоюсь этого слова – стахановскими темпами. Собственно, особо нового в такой ситуации нет. Западная позиция «Эрдоган – это плохо» стала мейнстримом с 2013 года, с волнений на стамбульской площади Таксим, которые сильно смахивали на попытку «оранжевой революции» - начали с протестов против вырубки деревьев в парке Гези, а закончили требованиями сместить правительство. Напомню, что Эрдоган тогда был премьер-министром.

А потом «черная легенда» начала запускаться в западных масс-медиа по любому общественно-значимому событию в Турции, будь то президентские выборы в 2014-м, борьбе Турции против террора Рабочей партии Курдистана или попытка переворота FETÖ 15 июля 2016 года. Был бы, как говорится, повод – а «черная легенда» для каждого события всегда была готова. Разве что в нынешней ситуации она приобрела более масштабный характер. Причем, западные журналисты в открытую говорят об истинных причинах неприятия Эрдогана. В том же STERN пишут: «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет переговоры с Западом и Путиным, ослабляет НАТО и ведет войну в Сирии. Он дергает за ниточки и использует свое влияние от Украины до Сирии». То есть, главная претензия к Анкаре и Эрдогану заключается в том, что Турция стала страной, которая не идет на компромисс со своими национальными интересами. И ради их защиты готова бескомпромиссно дискутировать с Западом. Как говорил один отставной американский генерал на семинаре в Анкаре в 2012 году: «В 80-е и 90-е мы могли прилететь в Турцию и вызвать в Инджерлик любого генерала или политика. И потребовать от турок сделать то-то и то-то, будучи в уверенности, что они это безоговорочно исполнят. Сейчас же мы можем их только просить, без уверенности, что эта просьба будет услышана».