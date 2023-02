Вот и накануне парламентских и президентских выборов в Турции резко оживились западные СМИ. За достаточно короткий период такие акулы пера как Foreign Policy, The Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg, The Washington Post и немецкий журнал STERN сделали традицией очернять Турцию и президента Эрдогана. Публикуя неполные, искаженные и ложные новости, а то и просто материалы, содержащие черную пропаганду и манипуляции.

Достаточно привести некоторые недавние заголовки этих изданий: «Эрдоган создает войны, чтобы остаться у власти», «Конец турецкой демократии», «Турция на грани диктатуры», «Эрдоган-поджигатель», «Эрдоган устраняет оппозицию, контролируя судебную власть», «Эрдоган сфальсифицирует всеобщие выборы и вновь придет к власти». Словом, «черная легенда о диктаторе Эрдогане» формируется ударными, не побоюсь этого слова – стахановскими темпами.

Собственно, особо нового в такой ситуации нет. Западная позиция «Эрдоган – это плохо» стала мейнстримом с 2013 года, с волнений на стамбульской площади Таксим, которые сильно смахивали на попытку «оранжевой революции» - начали с протестов против вырубки деревьев в парке Гези, а закончили требованиями сместить правительство. Напомню, что Эрдоган тогда был премьер-министром.