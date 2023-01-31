Ильгар Гусейнов, Александр Караваев 06:42

Венгрия (объем ВВП $180 млрд) и Азербайджан (объем ВВП $80 млрд), несмотря на разницу в макроэкономическом весе, весьма похожи самостоятельностью выбора в области внешнеполитического модулирования. Способность интегрировать различные направления внешней политики в один курс, а также гасить возникающие проблемы такой политики – задача не из легких. Будапешт, пожалуй, является единственной страной в Центральной Европе, которая проводит действительно независимую внешнеполитическую линию. Об этом напомнил Виктор Орбан на встрече с Ильхамом Алиевым:

"В 2010 году, – сказал он, – Венгрия приняла очень важное решение. Мы взглянули на мир, чтобы определить, где можем найти стратегических партнеров. Мы находились в поиске не только финансовых интересов, но и крепкой дружбы, потому что НАТО и Европейский Союз – это, конечно, прекрасно, но сейчас они утратили для нас былую привлекательность. Оказалось, что мы можем рассчитывать только на самих себя. Поэтому в 2010 году, когда к власти пришла моя партия "Венгерский гражданский союз", мы приняли решение двигаться в сторону Азербайджана". Что такое «особое мнение» Венгрии? Помимо Турции, именно Венгрия стала второй страной НАТО, которая не дала окончательного согласия на вхождение в блок Швеции и Финляндии. Только Будапешт обусловливает пакеты своей военной помощи Украине проблемами венгерской общины в Закарпатье, то есть принимает решения под углом именно своих, а не абстрактных интересов. Особое мнение Венгрии в российско-украинском противостоянии также связано с развитием проекта АЭС "Пакш", от которого Будапешт отказываться не планирует, в отличие Финляндии, прекращающей свое участие в аналогичном проекте. Разработка котлована под пятый блок станции началась в сентябре 2022 года, несмотря на жесткое давление ЕС и союзников по НАТО. Поэтому Будапешт отказывается вводить санкции против атомной отрасли РФ.

Активная многовекторность – это политика сильных. На примерах Баку и Будапешта заметно, как эта стратегия становится позитивным фактором кризисной геополитики. Наиболее наглядный пример из азербайджанского опыта – дихотомия азербайджано-российских и азербайджано-американских отношений, а также дуга высокого напряжения по линии Израиля и Ирана, которой Баку в состоянии управлять в рамках своих национальных интересов, несмотря на значительные риски в сфере безопасности. Золотая середина Алиева Как сформулировал Орбан, «за последние десять лет я многому научился у Президента Алиева, а именно – как нужно эффективно руководить страной в крайне сложной обстановке. К сожалению, я не смог перенять всех его знаний, потому что наша нация склонна к радикальности, а он - политический деятель, известный своими умеренными взглядами. Я должен научиться у него тому, как, придерживаясь политики золотой середины, стать более успешным на международной арене». Азербайджан, как и Венгрия, не желает ни новой холодной войны, ни нового "железного занавеса", ни раскола между Востоком и Западом. А если уж это происходит глобально, то, во всяком случае, не в зоне их прямой ответственности и контроля. Возникающие риски в связи с такой позицией того стоят: и Азербайджан, и Венгрия получают максимум внимания к себе, и многим выгодно иметь в союзниках таких весомых игроков, которые проводят сбалансированную политику в быстро меняющемся мире.

Что касается плоскости реальных интересов... Новые для Венгрии маршруты доставки каспийских углеводородов являются, по большому счету, следствием партнерских отношений между Алиевым и Орбаном. На фоне энергокризиса и пандемии в 2020 году венгерская MOL за $1,57 млрд приобрела долю размером в 9,57% на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и нефтепроводе Баку-Джейхан, ранее принадлежавшую американской компании Chevron. Эта сделка стала крупнейшим внешним вложением MOL за пределами ЕС. Тем самым компания увеличила операционную прибыль и статистику добычи. Кстати, по итогам 2022 года только две страны ЕС нарастили закупки природного газа: Италия (+15%) и Венгрия (+150%) У остальных происходило снижение. Оба государства получают нефть и газ с азербайджанских месторождений. Энергокризис, вспыхнувший в связи с резким отказом от российских углеводородов, обещает затянуться на долгий срок. В декабре прошлого года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение по строительству энергомоста с Южного Кавказа в Европу. Речь идет о прокладке подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Первое заседание исполнительного комитета данного проекта состоится 3 февраля в Баку.

Кроме того, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия попросили Еврокомиссию инвестировать в строительство инфраструктуры для увеличения поставок азербайджанского газа, учитывая планы Баку нарастить экспорт в Европу вдвое к 2027 году (до 20 млрд кубов). Первая фаза расширения Трансадриатического газопровода (TAP) на 1,2 млрд кубов произойдет в 2025 году, однако это направление на сегодняшний день не затрагивает Венгрию и требует дополнительной перемычки в Румынии. Документ о сотрудничестве по этому вопросу между Венгрией и Азербайджаном был подготовлен всего за три дня, накануне визита Алиева. В заключение экономической темы отметим, что роль венгерского несырьевого бизнеса в азербайджанской экономике неуклонно растет. Так, например, в прошлом году Экспортно-импортный банк Венгрии выделил венгерским предпринимателям кредитную линию в размере 120 млн евро для работы в Азербайджане. Если считать совокупно, то объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) со стороны компаний из Венгрии в экономику Азербайджана пока что сравнительно мал, но всё-таки превысил $340 млн. Совместная декларация о расширении стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией будет способствовать увеличению венгерских проектов в азербайджанской экономике, особенно в новых экономических регионах. Тюркский штаб в ЕС Напомним, что Венгрия - единственная страна Европейского союза, которая взяла курс на тесное сотрудничество с тюркскими странами и вошла в качестве наблюдателя в Организацию Тюркских Государств. В начале XX века известный венгерский поэт Эндре Ади сравнил свою страну с паромом, который нескончаемо курсирует между Западом и Востоком. Этот образ хорошо прочитывается в постсоветском мире, особенно на Южном Кавказе.