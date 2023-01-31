США передадут Украине ракеты для ударов по Крыму
США собираются поставить Украине высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) дальностью 150 км, пишет Reuters со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Боеприпасы войдут в новый пакет помощи на $2,2 млрд.
Эти самонаводящиеся ракеты разработаны американской корпорацией Boeing совместно со шведской группой SAAB, их можно запускать из реактивных систем залпового огня HIMARS, в том числе для поражения движущихся целей. GLSDB управляются с помощью инерционной системы и GPS, могут устранять электронные помехи, использоваться в любую погоду, применяться против бронированных машин. По некоторым данным, Boeing предложил Пентагону передать эти боеприпасы Киеву в конце ноября.
Ранее максимальная дальность поставляемых Украине ракет не превышала 80 км. GLSDB позволят ВСУ наносить удары по Крыму — с линии фронта на берегах Днепра. Например, расстояние от Херсона до Евпатории составляет 170 км, а от Новой Каховки до Джанкоя — важного железнодорожного узла — 150 км.
По данным агентства, о новом пакете военной помощи будет объявлено уже на этой неделе. Помимо GLSDB, он будет включать оборудование для ЗРК Patriot, высокоточные управляемые боеприпасы и дополнительные ПТРК Javelin.