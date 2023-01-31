45% из них полагают, что война продлится от полугода до года, 28% – от года до двух лет, 13% – менее полугода. Только 8% допускают, что война затянется от трех до пяти лет и менее 5% – что будет длиться больше пяти лет.

Большинство россиян (86,7%) считают, что война в Украине закончится в течение ближайших двух лет, пишут российские «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой группы «Полилог».

Большинство (около 70%) убеждены, что война закончится сохранением Крыма и аннексированных областей Украины в составе России, 32% ждут «присоединения других территорий Украины в будущем». Лишь 9% говорят, что «все территории вернутся Украине». Также 52% россиян полагают, что война закончится «сменой режима в Украине в интересах России», 38% ждут «демилитаризации Украины». Кроме этого, 77% россиян уверены в укреплении международного авторитета России после окончания войны, причем чем старше возрастная категория, тем чаще респонденты согласны с этим высказыванием.

Что касается изменения в обществе, то 45% россиян полагают, что в первые два года после войны в России ничего не изменится. Кадровых перемен в российской власти ждут 33% опрошенных. 54% считают, что произойдет «сплочение российского общества», 59% – что Россия восстановит отношения с «недружественными» странами.

Положительное влияние санкций на экономику увидел 61% россиян, отрицательные – 38%. Большинство (72%) говорит об увеличившихся возможностях бизнеса для развития в результате санкционных ограничений. О том, что возможности снизились, говорят 28%. Вместе с тем 60% россиян не верят, что Россия в течение пяти лет после войны останется изолированной от мировой экономики. Возвращения ушедших иностранных компаний ждут 75% россиян.