Иран, Индия и Сирия против Азербайджана

МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором осудил попытки Ирана блокировать принятие рядом международных организаций заявлений с осуждением террористической атаки на азербайджанское посольство в Тегеране 27 января 2023 года.

«С целью международного осуждения террористической атаки, совершенной 27 января против посольства Азербайджана в Иране, выявления и скорейшего наказания организаторов и виновных в совершении террористического акта, в соответствующие международные организации и платформы представлены для принятия документы, содержащие призывы к выполнению обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркнуло, что вооруженное нападение на дипмиссию Азербайджана в Иране осудили около 100 стран и секретариаты ряда международных организаций, подчеркнув в заявлениях необходимость наказания виновных в совершении данного акта.

«Иранская сторона стремилась предотвратить широкое разоблачение террористической атаки на международном уровне в международных организациях, членами которых она является и решения в которых принимаются консенсусом. В частности, сразу после нападения иранская сторона протестовала против проектов коммюнике и заявления, представленных Азербайджаном в координационное бюро Движения неприсоединения (ДН) и в Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), и препятствовала принятию указанных документов», - отмечает внешнеполитическое ведомство.

МИД отмечает, что из 120 стран в Движении неприсоединения только Сирия и Индия поддержали позицию Ирана. Основное утверждение, высказанное этими тремя странами, которые выступили против принятия указанных документов, заключалось в том, что террористические атаки в отдельных странах якобы не осуждались ранее в Движении неприсоединения, и что двусторонние вопросы между этими странами не выносились на международные платформы, такие как Движение неприсоединения. Хотя Движение принимало ряд документов, осуждающих террористические атаки, которые происходили в странах - членах, в них отмечалась необходимость усиления охраны дипмиссий.