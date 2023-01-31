Нетаньяху допустил применение силы против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CNN, что допускает возможность применения военной силы в отношении Ирана, если политика сдерживания этой страны не приведет к успеху.

«Я бы сказал, что если сдерживание не увенчается успехом, то не будет другого выбора, кроме как действовать», - сказал премьер.

По словам Нетаньяху, Иран не хочет войны, потому что проиграет и относится к этому вопросу «очень осторожно».

Он добавил, что Иран не будет выполнять даже «сотню» соглашений, если хочет иметь ядерное оружие.