Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,25 процентных пункта до 8,5%.

Нижний предел процентного коридора установлен на уровне 6,75% с увеличением на 0,5 процентных пункта, а верхний-на 0,25 процентных пункта с увеличением на 9,5%.

«Данное решение принято с учетом динамики факторов, оказывающих повышающее и понижающее влияние на инфляцию во внутренней и внешней среде», - говорится в декларации ЦБА.

Следующее решение Центрального банка о параметрах процентного коридора правления будет обнародовано 29 марта.