Нетаньяху готов стать посредником между Путиным и Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности рассмотреть роль посредника в военном конфликте между Россией и Украиной, если ему предложат такое посредничество. По словам Нетаньяху, ему предлагали такую роль на ранних стадиях войны.

«Меня попросили об этом на ранних стадиях конфликта в Украине»,— сказал Нетаньяху в интервью телеканалу CNN, не сообщив при этом, от кого поступило такое предложение.

По его словам, он не стремился быть посредником конфликтующих сторон, поскольку запрос был неофициальным. «Я сказал, что есть премьер-министр (Нафтали Беннет), пусть он решает, что с этим делать. Он попытался и не справился»,— сказал премьер.

«Если меня попросят все заинтересованные стороны, я, конечно, рассмотрю это предложение»,— добавил он.

О том, что Нетаньяху может быть эффективным посредником между Россией и Украиной, ранее говорил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, объяснив это тем, что израильский премьер имеет представление о современных войнах и понимает роль посредника.