Азербайджанские коммандос нейтрализовали «диверсантов» фото
В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год в оперативных подразделениях (коммандос) продолжаются тактико-специальные занятия, сообщили в Минобороны Азербайджана.
В условиях реального боя коммандос отрабатывают открытие тропы разведчика, прохождение полосы препятствий и другие действия.
Также успешно выполняются задачи по осаде и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающей сопротивление из укрытий и в населенных пунктах.
В учениях с оперативными подразделениями (коммандос) основное внимание уделяется совершенствованию индивидуальных способностей и боевых навыков военнослужащих.