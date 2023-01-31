Центробанк Азербайджана обнародовал прогноз по инфляции
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует около 8% инфляции в этом году, сообщили в Центробанке Азербайджана.
«Хотя годовая инфляция в целом имеет тенденцию к снижению, ее прогнозируемый уровень продолжает превышать целевой показатель. По обновленным прогнозам, при сохранении стабильных версий базового сценария в 2023 году годовая инфляция ожидается на уровне около 8%», - говорится в сообщении Центробанка.
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