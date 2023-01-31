Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности», компания Azercell Telecom посредством различных каналов обслуживания оперативно и эффективно реагирует на поступающие от своих абонентов запросы. В 2022 году в Телефонный центр Azercell поступило в общей сложности более 3 миллионов звонков. Среднее время обработки абонентских заявок составило около 2,5 минуты. Обращения в основном касались интернет-пакетов, операций с номерами, информации о тарифах и кампаниях, баланса и вопросов оплаты.

В 2022 году количество обращений, поступивших в компанию через онлайн-службу поддержки клиентов, превысило 1 миллион. Следует отметить, что впервые в Азербайджане онлайн-обслуживание абонентов было запущено в 2011 году компанией Azercell.

Кроме того, за прошедший год на официальных страницах Azercell в Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Linkedin было обработано около 300 000 заявок.

Очередным решением, разработанным Azercell Telecom для оперативного реагирования на запросы абонентов, является приложение Kabinetim. С помощью этого приложения, поддерживающего азербайджанский, русский и английский языки, абоненты Azercell могут обращаться в онлайн-чат службы поддержки абонентов и подключаться к услугам компании.

Обратиться в Телефонный центр Azercell, который принимает звонки абонентов в любое время в режиме 7/24, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012–4904949 (для абонентов предоплатной (SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы).