В Иране пригрозили ответом на атаку беспилотников

Иран не оставит без ответа атаку на объект Минобороны в Исфахане, заявил российским СМИ член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини в ответ на просьбу прокомментировать слова советника президента Украины Михаила Подоляка.

Иранский парламентарий отметил, что Украина сейчас не позволяет себе откровенные выпады в отношении Ирана, так как якобы «очень боится» и знает о возможном ответе.

«Для нас не является неожиданностью, что украинская власть занимает такую позицию, потому что она просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада», - сказал Мешкини.