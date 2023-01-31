Президент Польши посоветовал Зеленскому место для подписания договора с Россией

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в городе Переяслав (город в Бориспольском районе Киевской области Украины).

Согласно сообщениям польских СМИ, Анджей Дуда со своей супругой прибыли в Латвию. В Риге он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины. Президент Польши отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это в настоящее время невозможно.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию... тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", - сказал Дуда.

8 января 1654 года гетман Богдан Хмельницкий созвал военную Раду в Переяславе. Она вошла в историю как Переяславская. В советской трактовке истории это событие подавали как "воссоединение" с Россией.