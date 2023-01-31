Министр обороны Израиля позвонил Закиру Гасанову
1 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Отметив, что азербайджано-израильские отношения основаны на дружбе и взаимном доверии, Галант выразил удовлетворение сложившимся двусторонним сотрудничеством. Гасанов поздравил Галанта с назначением на должность министра обороны Израиля и выразил уверенность в расширении двустороннего сотрудничества в военной сфере.
В ходе телефонного разговора стороны решительно осудили совершенные террористические акты, обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы военно-технического сотрудничества.