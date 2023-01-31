Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:29

Выступая недавно в провинции Биледжик, турецкий президент заявил, что в случае необходимости Турция сделает разные заявления о вступлении в НАТО для Финляндии и Швеции. Он добавил, что Стокгольм ожидает потрясение. Умение президента Эрдогана оборачивать текущие вызовы в свою пользу давно заслуживает внесения в учебники как пример отстаивания собственных национальных интересов. Эпопея со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО – яркое тому подтверждение.

Акция с сожжением Корана наглядно показала, что разговоры шведских властей о готовности выполнять требования Турции являются не более чем дипломатической уловкой. И исламофобия, и сеть аффилированных с Рабочей партией Курдистана в Швеции чувствуют себя прекрасно, и никаких опасений по поводу жесткой реакции шведских властей не испытывают. Гневное заявление Эрдогана в адрес Стокгольма - «Если вы так сильно хотите попасть в НАТО, тогда выдайте нам этих террористов. Мы представили список из 120 человек. Они издеваются над нами. Они до сих пор не осознали, что из себя представляет Турция сегодня. Они полагают, что перед ними Турция 20-30-40-летней давности. Это не так» - осталось без ответа. Руководство Швеции излишне полагается на то, что Вашингтон заставит Анкару принять невыгодное для турок решение. Но здесь они слишком переоценивают возможности США давить на Турцию и ее президента. Совершенно иной результат, как правило, получается. Так что надежды Стокгольма, что все по мановению американцев «устаканится», явно ложные.

Между тем Финляндия, в отличие от родины Карлсона, ведет себя куда как более разумно. Полицейское управление Финляндии на днях заявило, что не допустит публичного сожжения Корана, как это недавно произошло в Швеции и Дании, поскольку финский закон предусматривает, что нарушение религиозного спокойствия является наказуемым преступлением и менять этот закон в угоду «политкорректности» депутаты финского парламента не собираются. Более того, Финляндия уже предоставила Турции первую экспортную лицензию на поставки вооружений с 2019 года. Речь идет о поставках Анкаре финской сталелитейной компанией Miilux 12 тысяч тонн брони для военной техники. И это, судя по всему, только начало, поскольку турки уже составили список технологий и вооружений, которые бы хотели либо произвести, либо совместно разрабатывать с Финляндией. Это и судостроение, разработки концерна Metso Oyj, и боеголовки для противокорабельных ракет от компании Nammo, и продукция компании Patria, занимающейся разработкой амуниции, боевой колесной техники, минометных систем, систем управления и контроля, в том числе и для БПЛА. Все настоящего финского качества и с солидной репутацией на мировых рынках вооружений.