В результате специальных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел, в Азербайджане выявлены и задержаны 39 человек, которые под прикрытием религии проводили диверсионные и подрывные действия, сообщает haqqin.az.

Так, задержанные, называя себя верующими, проводя пропаганду в пользу Ирана через социальные сети, злоупотребляя свободой вероисповедания в Азербайджане, выполняли задания иранских спецслужб с целью подорвать установившиеся в Азербайджане традиции толерантности.

Эти лица, используя атрибуты Ирана, а также флаги с различными надписями на персидском языке на религиозных церемониях и в социальных сетях, где принимали участие граждане Азербайджана, с целью дискриминации по признаку вероисповедания, разжигания межрелигиозной розни, тем самым вызывая замешательство в обществе, передавали собранную информацию спецслужбам, откуда получали задания.