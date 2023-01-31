AZAL запускает рейсы в культурно-исторический центр Европы

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) продолжает динамично развивать европейские направления и со 2 мая запускает новый маршрут Баку - Вена - Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL.

Столица Австрии Вена – город с высокой туристической привлекательностью, считается культурно-историческим центром Европы. Полеты по этому маршруту будут выполняться с интенсивностью два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.