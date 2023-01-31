Есть ли у армян Карабаха проблемы с топливом?

Согласно анализу полученных статистических данных, в январе текущего года у российского миротворческого контингента резко выросла потребность в топливе. Так, за месяц до начала акции экоактивистов в Шуше из Армении в Ханкенди в среднем проехали 9-15 автомобилей с топливом, то в январе в Ханкенди прибыли 58 автомобилей с топливом, в обратном направлении – 54 автомобиля с топливом.

Указанные цифры дают основание предположить, что потребность карабахских сепаратистов в топливе обеспечивается за счет сил и средств РМК, и сказать, что проблем с топливом нет.