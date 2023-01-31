Впервые в Азербайджане: начато производство подводных кабелей

Группа компаний STP успешно продолжает процесс трансформации и усовершенствования. В результате исследований, проведенных STP Global Cable, входящей в группу компаний, принято решение о необходимости производства новых продуктов. В связи с этим в Азербайджане впервые начато производство кабелей, используемых в подводных пространствах.

Первоначально будет производиться кабель 6кВ 3 х 95 кв.мм.

Следует отметить, что на предприятии с годовой производственной мощностью 120 тысяч тонн возможно производить более 28 тысяч видов кабелей и проводов, используемых для различных целей в быту и промышленности. Предприятие является единственным производителем оптоволоконных и кабелей 110 кВ в Азербайджане. В настоящее время на предприятии работает около 70 линий по производству медной и алюминиевой электротехнической катанки, силовых кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения до 6÷500 кВ, кабелей низкого напряжения, проводов для воздушных линий, а также телефонных и LAN кабелей.

Продукция, выпускаемая предприятием (в основном кабели электропередачи до 35 кВ и провода для воздушных линий), широко используется при проведении восстановительных строительных работ на освобожденных территориях.