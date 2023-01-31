Эльчин Гулиев поговорил с министром обороны Израиля
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.
Гулиев поздравил Галанта с назначением на пост министра обороны Израиля.
Подчеркнув высокий уровень азербайджано-израильских отношений, стороны обсудили перспективы сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, обменялись мнениями о развитии связей между двумя странами в области безопасности и пограничной охраны.