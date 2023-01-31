Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 4 лет после отбытия срока наказания.

«Признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно», - говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой.

Басманный суд Москвы завершил разбирательство по уголовному делу российского журналиста Александра Невзорова, обвиняемого в распространении «фейков» о российской армии.

Представитель защиты Невзорова обжалует приговор суда.

«Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова нет состава преступления», - сказала журналистам адвокат Надежда Федосеева.

Напомним, что на заседании, состоявшемся 31 января, представитель прокуратуры потребовал приговорить журналиста к 9 годам лишения свободы и запретить ему публиковаться в интернете 4 года.

Российские власти обвиняют Невзорова в публикациях якобы «заведомо ложной информации» об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче. 22 апреля Минюст РФ включил Невзорова в реестр «иноагентов». В начале мая МВД РФ объявило журналиста в розыск.

В настоящее время журналист находится за границей и свое местоположение не раскрывает. В июне стало известно, что он получил украинское гражданство.