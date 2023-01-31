Байден может встретиться с Зеленским в Польше польские СМИ
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский могут встретиться в Польше с польским президентом Анджеем Дудой, сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna (DGP).
Предполагается, что в ходе встречи Зеленский представит свой мирный план, состоящий из 10 пунктов.
По данным издания, в качестве места встречи рассматриваются два города — Жешув и Варшава. Точные даты визита Байдена в Польшу не называются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!