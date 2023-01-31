Депутат: Из Азербайджана в Иран отправляют миллионы манатов

В Азербайджане под видом хумса (обязательный налог у мусульман-шиитов, составляющий одну пятую от годового дохода) собирают и отправляют в Иран миллионы манатов, заявил на первом заседании весенней сессии Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.

«Это финансирование терроризма. Религиозные паломничества должны полностью контролироваться государством, а тех, кто посещает определенные места, нужно считать группой риска. С другой стороны, среди исполнителей мейханы на поминках созданы специальные группы, и это надо взять под контроль».